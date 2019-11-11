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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’nın en büyük kentlerinden Hannover’e Türk kökenli belediye başkanı

Almanya’nın Hannover kentinde yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimini, Yeşiller partisi adayı Belit Onay kazandı. Böylece ilk kez Türkiye kökenli bir siyasetçi, Almanya’da büyük bir kentin belediye başkanı seçildi.

Onay, seçim sonuçlarını eşi ve seçmenleriyle kutladı. Fotoğraf: Twitter

DW Türkçe’nin haberine göre, Hannover’de belediye başkanlığı seçiminin pazar günü yapılan ikinci turunda, Belit Onay’ın, oyların yüzde 52,9’unu alarak, rakibi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partinin adayı Eckhard Scholz’u geride bıraktığı, belli oldu. Scholz ise oyların yüzde 47,1’ini aldı.

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Belit Onay, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı Twitter paylaşımında seçmenlere şöyle teşekkür etti: “Hannover yeni bir başlangıcı seçti. Sadece tekrar şunu söyleyebilirim: Teşekkürler! Gelecek yedi yılda şehrimiz için elimden gelenin en iyisini yapacağıma dair hepinize söz verebilirim.”

Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover’de 1946 yılından beri SPD’li belediye başkanları görev yapıyordu.

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