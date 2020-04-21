Almanya’nın dünyaca ünlü Ekim Şenliği ‘corona’ nedeniyle iptal

Almanya’da her yıl eylül ayında başlayıp ekimin ilk haftasına kadar devam eden ve farklı ülkelerden de milyonlarca insanın katıldığı bira festivali Oktoberfest (Ekim Şenliği) iptal edildi.

Fotoğraf: Reuters

Tahta masalarda bolca bira ve geleneksel Alman yemeklerinin tüketildiği etkinliğe her yıl yaklaşık 6 milyon kişi katılıyordu. Şenlik, Münih şehrine 1 milyar avronun (7.5 trilyon lira) üzerinde gelir sağlıyordu.

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Bu kadar insanın bir araya gelmesi yüksek risk taşıdığı için iptal kararı alındı.

Münih belediye başkanı da yaklaşık 2 milyon yabancı turisti hayal kırıklığına uğrattıkları için üzgün olduklarını açıkladı.

Şenlik ilk olarak 1810 yılında Bavyera Prensi Ludwig’in evliliği onuruna düzenlenmişti. Altı gün süren kutlama daha sonra geleneksel hale geldi.

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Almanya’nın bazı bölgelerinde ‘corona’ tedbileri gevşetilmeye başladı ancak geniş katılımla etkinlik düzenlenmesi 31 Ağustos’a kadar yasak. Ülkede 143 bin 457 vaka var, 4 bin 598 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.