Almanya’nın başbakan adayı Schulz’dan Erdoğan’a veto: Etkinlik düzenlemesin

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, ülkeye gelecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etkinlik düzenlemesini ‘veto’ etti.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre Bild gazetesine konuşan Schulz, temmuz ayında Hamburg’da düzenlenecek G20 zirvesi için ülkeye gelecek olan Erdoğan’a ilişkin “Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya’da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye’de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da etkinlik düzenlemesini istemiyorum” dedi.

‘Somut çizgi belirlenmeli’

AKP’li siyasetçilerin referandum öncesi etkinliklerinin Almanya’da iptal edildiğini hatırlatan Schulz, “Burada önemli olan salonların yangın koruma önlemleri ya da park yerlerinin sayısı değil. Burada önemli olan Erdoğan’ın iç politik sorunları Almanya’ya taşımaması. Alman hükümeti, kentleri bu konuda zor durumda bırakamaz. Bence somut bir çizgi belirlenmesine ihtiyaç var” diye konuştu.