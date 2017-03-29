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Almanya’nın ardından İsveç’ten de ‘casusluk’ iddiası: Gülen Cemaati mensupları izleniyor

 

Almanya’nın Türkiye’yi kendi topraklarında casusluk faaliyeti yürütmekle suçlayıp MİT hakkında soruşturma başlatmasının ardından İsveç Devlet Radyosu da, Avrupa’daki bir derneğin İsveç’te Gülen Cemaati mensuplarına yönelik casusluk yaptığını öne sürdü.

İsveç Radyosu’nda yer alan habere göre Avrupalı Türk Demokratlar Birlği (UETD) İsveç Başkanı Özer Eken ile Murat isimli bir kişi arasında geçtiği öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı.

Kayıtta Eken, Murat’a Gülen Cemaati’ne mensup kişileri kendisine söylemesi için baskı yapıyor. Eken ayrıca Başbakan Binali Yıldırım’ın arkadaşı olduğunu söyleyip Murat’a pişmanlık yasasından yararlanmasını öneriyor.

‘Karını rehin alacaklar’

Ses kaydına göre Eken şunları söylüyor: “Kardeşim, orada dönen bütün faaliyetleri senden isteyecekler. Eğer onlara adam gibi bir şey vermezsen bitersin… Tutuklanacaksın, karın da tutuklanacak. Karını rehin alacaklar… Bildiklerini anlatırsan pişmanlık yasasından yararlanırsın, doğrudan başbakana götürürüm bunu.”

İsveç Radyosu ses kaydından emin

Eken, telefonda konuşan kişinin kendisi olmadığını savunurken, İsveç Devlet Radyosu ses kaydının Eken’e ait olduğundan emin.

Eken hakkındaki iddialar arasında Gülen Cemaati mensuplarının yanısıra hükümete muhalif bazı kişileri de Türkiye’ye bildirdiği de yer alıyor.

İsveç Radyosu, darbe girişiminden birkaç gün sonra, Türkiye’nin İsveç’teki Gülen Cemaati mensuplarını izlemeye çalıştığı yönünde de bir haber yapmıştı.

İsviçre’de de gündemde

Geçen hafta da İsviçre hükümeti, referandumunda oy kullanacak Türklerin, MİT tarafından izlendiğine ilişkin iddianın ‘ciddiyetle soruşturulacağını’ duyurmuştu.

Almanya’da ‘casusluk’ muamması

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamların camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi iki ülke arasında ‘casusluk’ gerilimine yol açmıştı. Söz konusu imamların muhalif ve Kürt kökenli Türkiyelileri de takibe aldığı belirtiliyordu.

Alman basınına yansıyan haberlerde 300’ü aşkın kişi ve 200’den fazla dernek, okul veya kuruma casusluk faaliyeti yürütüldüğü belirtilmişti.

Alman hükümeti pek çok kez açıklama yaparak ‘casusluk’ diye niteledikleri faaliyetin sonlandırılmasını talep etmişti.

Son olarak Almanya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hakkında ‘casusluk’ soruşturması başlatmıştı.

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