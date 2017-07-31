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Almanya’nın AB’den talebi: Türkiye’ye ekonomik baskıyı artırın

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Almanya, Avrupa Birliği’nden (AB) Türkiye’ye yönelik ekonomik baskıyı artırmasını talep etti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberinde, Almanya’nın buna gerekçe olarak ‘Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamayı’ gösterdiği belirtildi.

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Belgede, üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye’ye yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırılması da talep edildi.

Almanya, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’yle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusundaki görüşmeler için yaptığı hazırlıkları ‘yanlış sinyal’ vereceği için askıya alınmasını istedi.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre belgede, “Yaptığımız yardımlar doğrudan sivil toplumun yararına olmalı” ifadesi de yer aldı.

Altı yılda yaklaşık 4.5 milyar avro

AB üyeliğine hazırlık çerçevesinde Türkiye’ye 2014 ila 2020 yılları arasında 4 milyar 450 milyon avro yardım yapılması öngörülüyor. Şu ana kadar bu ödemelerin sadece ufak bir bölümünün gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Darbe girişimi sonrası bozulan Türkiye-Almanya ilişkileri, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir de Alman vatandaşının bulunmasıyla iyiden iyiye gerilmişti.

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