Almanya’nın ‘5’inci mevsim’i başladı!

Türkiye, Endonezya ve Hindistan dahil 24 ülkede yapılan araştırmanın sonuçlarına göre satın alma gücündeki artışa bağlı olarak tüketimin çoğalması ve İslami bankacılığın giderek gelişmesi Müslüman ülkelerin küresel ekonomide daha fazla rol oynamasını sağlayacak.