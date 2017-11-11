Almanya’nın ‘5’inci mevsim’i başladı!

Almanya’da ‘karnaval zamanı’ olarak da bilinen ‘5’inci mevsim’ renkli görüntülerle başladı.
Ülkede geleneksel olarak düzenlenen karnaval, bugün yerel saatle 11.11’de, 11’den geriye sayılarak başladı.
Köln, Düsseldorf ve Mainz gibi büyük kentlerde kutlamalar yapılırken, çok sayıda kişi rengarenk kıyafetler giyerek sokaklara çıktı.
Karnaval mevsimi kapsamında 12 Şubat 2018’de ‘Rosenmontag’ (Gül Pazartesi) adıyla büyük karnaval geçidi yapılacak, ‘büyük eğlence’ 14 Şubat 2018’de ‘Aschermittwoch’ (Kül Çarşambası) adı verilen günle sona erecek.
Katolik geleneği olan karnavalın ardından oruç dönemi başlayacak.