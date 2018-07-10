AKP’li vekilin para verdiği öne sürülmüştü: ‘Almanyalı Osmanlılar’a yasak geldi

Almanya, AKP’li Metin Külünk’ün para verdiği öne sürülen ‘Almanyalı Osmanlılar’ın (Osmanen Germania) tüm faaliyetlerine yasak getirdi.

Baden Württemberg eyaleti emniyet teşkilatı, ‘Almanyalı Osmanlılar’ın siyasi olarak yurt dışından kontrol edilip edilmediğini araştırmak için geçen aralıkta soruşturma başlatmıştı.

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AKP eski dış ilişkiler başkan yardımcısı ve İstanbul eski milletvekili Metin Külünk’ün de, hakkında soruşturma açılan ‘Almanyalı Osmanlılar’a para aktardığı ve bu parayla ateşli silah alındığı öne sürülmüştü.

Sputnik’in haberine göre Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ‘Almanyalı Osmanlılar’ın ülkedeki tüm faaliyetlerine yasak getirildiğini belirterek hukukun üstünlüğüne uymayanların hoşgörü beklememesi gerektiğini söyledi.

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İçişlerinden yapılan açıklamadaysa, ‘Almanyalı Osmanlılar’ın ‘bireysel haklar ve kamuya ciddi bir tehlike teşkil ettiği’ vurgulandı.