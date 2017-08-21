Almanya’dan yeni adım: Türkiye’nin AB bankasından kredi almasını zorlaştıracak

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Almanya, kriz yaşadığı Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yatırım Bankası’ndan yararlanmasını zorlaştırmak için adım atma hazırlığında.

Avrupa Yatırım Bankası’nda birliğe üye 28 ülkenin hissesi var. Banka bugüne dek Türkiye’ye 25,8 milyar liralık kredi desteği sağladı.

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Avrupa Yatırım Bankası’nın destek sağladığı alanların başındaysa hükümet ile AKP’li belediyelerin altyapı ve ‘kalkınma hamleleri’ geliyor.

Uzun vadeli yatırım kredisi sağlayan, diğer kaynaklardan da kredi temininin kolaylaştıran banka, hedeflerini ise ‘AB siyasi hedeflerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir yatırım projelerine, mali destek ve uzmanlık verilmesi’ olarak tanımlanıyor.

‘Destek sınırlanacak’

Ancak ‘FETÖ’ şüphelilerinin iadesinden İncirlik Üssü’ne, Alman vatandaşı tutuklu aktivist ve gazetecilere kadar birçok konuda Türkiye’yle kriz yaşayan Berlin, yeni bir adım hazırlığında.

DW Türkçe’den Değer Akal’a konuşan Alman yetkililer, Türkiye’den bankaya yapılacak başvuruların ‘farklı bir bakışla’ değerlendirileceğini söyledi.

Türkiye’yi AB hedeflerinden ve demokratik hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşmakla suçlayan yetkililer, bundan sonra hükümet, AKP’li yerel yönetimler, kuruluşlar ve iktidara yakın şirketlere mali desteğin sınırlandırılacağını kaydetti.

Üst düzey bir yetkili, “Krediler tümüyle kesilmeyecek, uygun görülen proje ve girişimlerden yana destek sürdürülecek” dedi.

İtalya ‘soğuk’

Almanya’nın Türkiye’ye kredi baskısı talebini diğer ülkelere ilettiği de ifade edildi.

Yüksek pay sahibi İtalya’nın, bunun Türkiye üzerinde beklenen etkiyi yaratmayacağını belirterek teklife olumlu bakmadığı ifade edildi.

Kulis: 200 milyon avroluk talep reddedilebilir

Öte yandan AB kulislerinde AKP’nin büyük etkisini olduğu önde gelen bir telekomünikasyon şirketinin 200 milyon avroluk kredi talebinin olduğu, üye ülkelerin çoğunu talebin kabul edilmemesini istediği konuşuluyor.

Kredide üst sınır

Almanya, Türkiye’ye yapılan ihracat ve yatırımlara verilen Hermes kredi garantileri konusunda bir üst sınır belirlenmesi de kararlaştırıldı.

Yetkililer, ödemelerin ‘daha özenli bir şekilde inceleneceğini’ bildirdi.