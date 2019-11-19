Almanya’dan vatandaşlarına uyarı: Türkiye’de VPN ağları denetleniyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik seyahat tavsiyelerini güncelleyerek vatandaşlarına ‘VPN ağları denetleniyor’ uyarısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre sitesinde Türkiye bölümünü güncelleyen bakanlık, “Türkiye’de doğrulanmamış VPN ağı kullanımı cezalandırılabilir” dedi.

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‘Sınır bölgesine seyahat etmeyin’

Vatandaşlarını Türkiye’nin Suriye ve Irak ile sınır bölgesine seyahat etmemeleri konusunda uyaran Almanya, “Diyarbakır, Cizre, Silopi, İdil, Yüksekova, Nusaybin, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkari’ye gitmekten kaçınılması elzem” ifadelerine yer verdi.

‘Metropoller hedef alınabilir’

“Türkiye genelinde saldırı tehlikesinin arttığı göz önünde bulundurulmalı” denilen son güncellemede, ‘Terör’ alt başlığı altında şu uyarı yapıldı: “Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları da dikkate alındığında, terör gruplarının, özellikle büyük metropollerde, saldırı düzenleme çabalarını sürdürecek olmaları hiç bir şekilde dışlanamaz. Bu saldırılarda doğrudan yabancılar hedef alınabilir.”

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığına, özellikle büyük kentlerde polis ve güvenlik güçlerinin gözle görülür şekilde mevcudiyet gösterdiğine dikkat çekmekle birlikte, “Terör gruplarının askeri olmayan hedeflere de saldırı düzenlemiş olması nedeniyle tüm Türkiye genelinde terör tehlikesi olduğundan yola çıkılmalı” ifadelerine yer verdi.