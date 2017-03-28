Almanya’dan Türkiye’ye uyarı: Topraklarımızda casusluk yapmayın

Almanya, Türkiye’nin kendi topraklarında ‘casusluk’ faaliyeti yürütmemesini istedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamların camilerinde görevli bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi iki ülke arasında ‘casusluk’ gerilimine yol açmıştı. Söz konusu imamların muhalif ve Kürt kökenli Türkiyelileri de takibe aldığı belirtiliyordu.

Son olarak hükümet yetkililerinin referandum toplantılarının birer birer iptal edilmesiyle gerginlik iyice tırmanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan iç güvenlik ajansı Anayasayı Koruma Federal Dairesi (BfV), “BfV Türkiye’nin Almanya’daki istihbarat çabalarında belirgin bir artış gözlemliyor” demişti.

‘Defalarca söyledik’

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ‘casusluk’ iddialarıyla ilgili haberlere şaşırmadığını belirterek, “Türkiye’ye bu tür faaliyetlerin kabul edilemez olduğunu defalarca söyledi. Gülen hareketi hakkında ne düşünürseniz düşünün, burada Alman yasaları uygulanır ve burada yaşayan yurttaşlara yabancı devletler tarafından casusluk yapılamaz” diye konuştu.

Alman basınına yansıyan haberlerde 300’ü aşkın kişi ve 200’den fazla dernek, okul veya kuruma casusluk faaliyeti yürütüldüğü belirtilmişti.