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Almanya’dan ‘Türkiye yolcuları’na uyarı: Keyfi gözaltılar olabilir

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Almanya dışişleri, internet sayfasındaki Türkiye’yle ilgili seyahat uyarısında Alman vatandaşlarını ‘keyfi gözaltılar’a karşı uyardı.

Fotoğraf: Reuters

DW’nin aktardığına göre, gözaltıların tatil bölgelerinde de olabileceğine işaret eden bakanlık, tutuklu Alman vatandaşlarıyla Türkiye’deki Almanya temsilcilerinin görüşebilmesini geciktirdiğini kaydetti.

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Bakanlığın internet sayfasındaki güncelleme ile ilgili bir açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye resmi bir seyahat uyarısı yapılmadığını söyledi.

Berlin’de salı günü yaptığı açıklamada Gabriel, turistlerin Antalya gibi turistik bir şehre seyahat ederken de ‘tehlikenin varlığını’ göz önünde bulundurması gerektiğini hatırlattıklarını kaydetti.

Son olarak 31 Ağustos Perşembe günü Antalya Havalimanı’nda Türk asıllı Alman vatandaşı evli bir çift gözaltına alınmış, eşlerden biri pazartesi günü serbest bırakılarak Almanya’ya dönmüştü.

Süddeutsche Zeitung’un haberine göre söz konusu çift, Türk makamlarına gönderilen isimsiz bir elektronik posta nedeniyle gözaltına alındı. Haberde, adını açıklamayan bir kişinin, serbest bırakılan kadının eşinin uzun yıllardır ‘FETÖ’ üyesi olduğunu iddia ettiği ifade edildi.

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Alman Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre şu anda Türkiye’deki cezaevlerinde toplam 54 Alman vatandaşı var.

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