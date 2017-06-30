Almanya, yabancı devlet ve hükümet temsilcilerinin ülkede seçim etkinliği düzenlemesine yasak getirdi.

DW Türkçe’nin haberine göre yasak seçimden üç ay önce yürürlüğe girecek.

Yasayla yabancı devlet ve hükümet temsilcilerinin Almanya’daki seçim çalışmalarına engel getirilmiş olacak.

İzin uygulaması

Politikacıların ülkede düzenlemek istediği tüm etkinlikler için de federal hükümetin izni gerekecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, etkinlik düzenlemek isteyenlerin kendilerine 10 gün önce başvurmaları gerektiğini söyledi. Sözcü, “Bu iznin verilip verilmeyeceği diplomatik ilişkilere göre şekillenecek” dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri uygulama dışında tutulurken, Berlin’deki diplomatik temsilcilikleri sözlü notayla bilgilendirildi.

Türkiye’yi etkileyecek

Almanya’nın getirdiği yasağın en çok Türkiye’yi etkilemesi bekleniyor. Zira hükümet temsilciler ve bakanlar, 16 Nisan’daki referandum öncesinde sıklıkla ülkeye giderek seçim çalışması yapmak istemiş, kimisine izin verilmiş, kimine de izin verilmemişti.

Almanya’daki Türk seçmenlerin sayıca fazla olması, seçimlerden önce rotanın bu ülkeye çevrilmesinde etkili oluyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın G-20 zirvesi öncesi Almanya’da düzenlemek istediği mitinge de izin çıkmamıştı.

İki ülke arasında Alman vekillerin İncirlik üssünü ziyaret etmelerine izin verilmemesi, Almanya’nın ülkeye sığınan ‘FETÖ’ şüphelilerini Türkiye’ye iade etmemesi uzun zamandır gerginlik konusu.