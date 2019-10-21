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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’dan Suriye-Türkiye sınırına ‘Uluslararası güvenli bölge’ önerisi

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca ‘uluslararası olarak kontrol edilen bir güvenli bölge’ oluşturulmasını önerdi.

Fotoğraf: Reuters

Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Kramp-Karrenbauer, şöyle dedi: “Mültecilerin bölgeye gönüllü dönüşünü de mümkün kılacak yapıları uzun vadede yaratmamız gerekiyor. Bu yüzden bu bölgede şu anki durumu aşan bir çözüme ihtiyacımız var. Bu çözümlerden biri, Türkiye ve Rusya’nın da dahil edildiği ve uluslararası olarak kontrol altında tutulan bir güvenli bölgeden geçiyor.”

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Kramp-Karrenbauer, böylece Suriye’nin kuzeydoğusundaki gerilimin azaltılmasının hedefleneceğini söyleyerek, ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyini kalıcı olarak işgal altında tutamayacağını açıkça ortaya koyacağını’ belirtti.

‘Merkel ile istişare edildi, NATO’ya sunulacak’

Almanya savunma bakanı, bu öneriyi Başbakan Angela Merkel ile istişare ettiklerini ve Batılı müttefiklere de sunduklarını söyledi. Kramp-Karrenbauer, önerilerini perşembe ve cuma günleri NATO savunma bakanları toplantısı sırasında mevkidaşlarına ileteceklerini ifade etti. Savunma Bakanı, Alman ordusunun olası bir güvenli bölgeye katılıp katılmayacağı ile ilgili kararı nihayetinde Federal Meclis’in vereceğini kaydetti.

Suriye’deki durumun Almanya ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini savunan Kramp-Karrenbauer, Almanya ve Avrupa’nın şu ana kadar yaşananlara ‘seyirci kaldığını’ ve daha aktif bir rol oynamaları gerektiğini söyledi. Bakan, bu çerçevede ‘NATO içerisinde Almanya kaynaklı bir Avrupa atılımının mantıklı olacağını’ söyledi.

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Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye’deki harekat dolayısıyla Türkiye ve ABD’yi eleştirerek, ‘Komşusu tarafından tehdit altında olduğunu düşünen herkesin silah gücüyle sınırları ihlal etmesinin standart hale gelmesi’ tehlikesine işaret etmişti. Karrenbauer ayrıca, ABD’nin IŞİD için savaşanlara sırtını döndüğünü belirterek, bunun dünya çapında güvenilirliğine gölge düşürdüğünü vurgulamıştı.

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