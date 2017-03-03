Almanya’dan sonra Hollanda: Çavuşoğlu’nun katılmayı düşündüğü mitinge izin yok

Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam’da düzenlemeyi planladığı ‘referandum mitingine’ karşı çıkacağını açıkladı.

Reuters’te yer alan habere göre Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenmesi planlanan mitinge Hollanda hükümeti tamamen karşı çıkıyor. Hükümet, ‘istenmeyen’ hamleyle ilgili Ankara’yı da bilgilendireceklerini açıkladı.

Hollandalı Türklerden oluşan bir kuruluşun yetkilisi, 11 Mart’ta yapılması hedeflenen mitinge Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılmayı planladığını söylemişti.

Almanya-Türkiye gerilimi

Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel, 14 gün gözaltında tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemece, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Yücel’in tutuklanması sonrasında başta Almanya Başbakanı Angela Merkel olmak üzere çok sayıda Alman siyasetçi duydukları endişeyi dile getirmişti. Alman basını da Yücel’in tutuklanması üzerinden Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecileri ilk sayfalarına taşımıştı.

Bu gerilim bitmeden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı toplantının iptal edilmesi tansiyonu yükseltmişti. Bozdağ’ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de toplantısı iptal edilmişti. Bozdağ, daha önceden planlanan Alman mevkidaşıyla olan görüşmesini iptal ederek Türkiye’ye dönmüştü. Alman hükümeti, Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu. Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.