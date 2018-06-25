Almanya’dan seçim sonrası ilk çağrı: OHAL’i kaldırın

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olağanüstü hali kaldırma çağrısı yaptı. Maas, bunun ikili ilişkilerin düzelmesinde ‘önemli bir adım’ olacağını söyledi.

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, son olarak 19 Nisan’da üç ay daha uzatılmıştı.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bugün yaptığı açıklamada, OHAL’in kaldırılması konusunda bir irade oluştuğunu ve zamanı belirlenerek adım atacaklarını söyledi.

Deutsche Welle’nin haberine göre, AB toplantısı için bulunduğu Lüksemburg’da konuşan Maas, Erdoğan’ın bu yönde atacağı bir adımın ‘Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanında Türkiye-Avrupa ilişkilerinin’ gelişmesine de katkı sağlayacağını söyledi ve ekledi: “Bu ilk ama önemli bir adım olur.”

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Sandıktan çıkan sonucun şimdi kabullenilmesi ve sonuca saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyen bakan, “Seçim sonuçları değerlendirilip son hali verildiğinde ve seçilen yeni sorumlular görevlerine başladıklarında, bu sonucun beraberinde neler getireceği konusunda heyecanlıyız” diye konuştu.