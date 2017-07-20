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Almanya’dan rest: Ankara’nın politikaları karşılıksız kalmayacak

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Alman insan hakları savunucusunun tutuklanmasına ilişkin adım atacaklarını kaydeden Gabriel, “Türkiye’ye yönelik politikalarımızı yeni bir istikamete sokmamız lazım. Eskisi gibi devam edemeyiz. Eskisinden daha açık olmalıyız, böylece Ankara’daki sorumlular bu tür politikalarının karşılıksız kalmayacağını anlayacak” diye konuştu.

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İpuçları

Gabriel atacakları adımlara ilişkin bazı ipuçları da verdi: “Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye’deki yatırımlarını nasıl garantiye alabileceğimizi bilemiyoruz Önümüzdeki günler ve haftalarda AB’deki ortaklarımızla Türkiye’nin AB üyeliği hedeflerini ele alacağız. Mevcut şartlarda Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti (Türkiye’ye yönelik) başka adımları da değerlendiriyor.”

Konuşmasında yine Alman vatandaşlarının Türkiye’de tutuklanmasına atıfta bulunan Gabriel, “Türkiye’ye kişisel ya da iş amaçlı ziyaret edenlerin çok dikkatli olmasını ve kısa ziyaretlerde bile Alman temsilciliklerine kayıt yaptırmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

‘Türkiye, NATO değerlerinden de uzaklaşıyor’

Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncellediklerini dile getiren Gabriel, “Gelecekte Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz ama tango iki kişiliktir. Hukuki güvencenin olmadığı bir ülkede hiç kimseye yatırım yapması tavsiyesi veremeyiz” diye konuştu.

Söyledikleriyle Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de hemfikir olduğunu kaydeden bakan, “Türkiye sadece Avrupa değerlerinden değil NATO değerlerinden de uzaklaşıyor” dedi.

Son olarak Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucularından birinin Alman vatandaşı olmasıyla ilişkilerdeki gerginlik iyice tırmanmıştı.

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