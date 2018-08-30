Almanya’dan ‘önlem’: DİTİB’in tek başına üstlendiği hiçbir projeye teşvik yok

Almanya, 2017’den bu yana Federal Hükümet artık Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) tek başına üstlendiği hiçbir proje için teşvik başvurusunun kabul edilmediğini açıkladı.
DİTİB’e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların darbe girişimi sonrasında Türk konsolosluklarına Gülen Cemaati hakkında bilgiler içeren raporlar sunduğu yönündeki iddialar, Berlin’le Ankara arasında gerilime yol açmıştı.
Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan Köln merkezli DİTİB, son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Herford kentindeki DİTİB camisinde, Çanakkale Savaşı’nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte küçük çocukların asker üniforması giyip oyuncak silah taşıması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.
Deutsche Welle’nin haberine göre, Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü, DİTİB’le ilgili teşvik uygulamalarının tekrar gözden geçirildiğini ve 2017’den bu yana DİTİB’in tek başına üstlendiği hiçbir proje için teşvik başvurusunun kabul edilmediğini aktardı.
DİTİB, Federal Aile Bakanlığı’nın sürdürdüğü ‘Demokrasiyi yaşamak’ adlı program çerçevesinde çeşitli resmi kaynaklardan mali teşvik almıştı. Bu projelerin hedeflerin biri de, Müslüman gençlerin radikalleşmesini önlemekti.
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