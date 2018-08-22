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Almanya’dan öneri: İran için ABD’ye alternatif ödeme sistemi olsun

 

Almanya, İran’la nükleer anlaşmadan çekilip yaptırım uygulamaya başlayan ABD’ye alternatif olarak ödeme sistemi kurmayı teklif etti.

Fotoğraf: Reuters

DHA’nın aktardığına göre Alman Handelsblatt gazetesi için bir yazı kaleme alan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin ekonomik hegemonyasına karşı öneri sundu.

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Maas, İran’la anlaşması olan-olmayan tüm şirketlerin, ABD yaptırımlarından kaçabilmek için bağımsız bir uluslararası ödeme sistemi oluşturulması için çağrıda bulundu.

Alman bakan, SWIFT gibi uluslararası banka transfer sistemlerine dayalı kendi ödeme sistemini oluşturması gerektiğine dikkat çekti.

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Şirketleri korumak için

Mass şunları kaydetti: “Avrupalılar olarak, ABD’ye İran anlaşmasından çıkmanın bir hata olduğunu söyledik. Bu süreçte ABD yeniden yaptırım uygulamaya başladı. Bu durumda Washington’a birlikte çalışmak istediğimizi söylemek oldukça stratejik bir önem taşıyor. Avrupalı şirketleri yasal yaptırımlardan korumak da en büyük hakkımız. Bu nedenle de Avrupa sermayesi ve bağımsız bir SWIFT sistemi yoluyla, ABD’den bağımsız ödeme sistemleri kanalları oluşturarak Avrupa’nın özerkliğini ilan etmemiz gerekiyor.”

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