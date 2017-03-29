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Almanya’dan MİT’e ‘casusluk’ soruşturması

 

Türkiye’nin, kendi topraklarında ‘casusluk’ faaliyeti yürüttüğünü savunan Almanya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı bazı imamların Gülen Cemaati hakkında Ankara’ya bilgi notları göndermesi iki ülke arasında ‘casusluk’ gerilimine yol açmıştı. Söz konusu imamların muhalif ve Kürt kökenli Türkiyelileri de takibe aldığı belirtiliyordu.

Alman basınına yansıyan haberlerde 300’ü aşkın kişi ve 200’den fazla dernek, okul veya kuruma casusluk faaliyeti yürütüldüğü belirtilmişti.

Konuyla ilgili Alman hükümeti pek çok kez açıklama yaparak ‘casusluk’ diye niteledikleri faaliyetin sonlandırılmasını talep etmişti.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Politico’da yer alan habere göre Almanya federal başsavcılığının MİT hakkında başlattığı soruşturmada, Almanya’daki Türklerin Ankara tarafından izlenmesi konu edildi.

Soruşturmanın detaylarıyla ilgili bilgi verilmezken, konuyla ilgili açıklama yapan başsavcılık sözcüsü Frauke Köhler, “Soruşturmamızın başarısı büyük ölçüde Alman casuslukla mücadele kurumlarının bizimle paylaşacağı bilgiye dayalı olacak” diye konuştu.

Sözcü, şöyle devam etti: “Bu ülkede Alman yasaları geçerlidir ve yabancı ülkeler, burada yaşayanlar hakkında casusluk faaliyeti yürütemez.”

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