Almanya’dan Gülen’in ‘ortak ibadethane’ projesine 20 milyon avro destek

Almanya’nın, Gülen Cemaati’nin de içinde bulunduğu, tek tanrılı üç dinin mensuplarına ortak ibadet etme imkanı sunacak din evi projesine 20 milyon avro aktaracağı bildirildi.

‘House of One’ adlı projede başkent Berlin’de Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların buluşup ibadet edebileceği bir mekan yapılması planlanıyor. Gülen’e yakın Forum Dialog kuruluşu da projenin girişimcileri arasında bulunuyor.

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Projenin internet sitesindeki habere göre, bu projeye Almanya Federal Meclisi ve Berlin eyaleti bütçelerinden 10’ar milyon avro kaynak ayırdı.

Berlin’deki inşaat 2019’da başlayacak

Söz konusu paranın 2022’ye kadar verileceği, binanın yapımına da 2019’da başlanacağı belirtildi.

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Proje için tüm dünyadan dört milyon avro toplandığı ifade edilirken, projenin toplam maliyetinin 45 milyon avroyu bulabileceği kaydedildi.

Gülen Cemaati’nin ‘yeni merkezi’ Almanya

Gülen Cemaati’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’da çok sayıda destekçisini kaybettiği belirtilirken, son dönemde bu eğilimin tersine döndüğü, hatta Almanya’nın Gülen Cemaati’nin ‘yeni merkezi’ olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştı.

Gülen Cemaati’nin hakkındaki suçlamalara Almanya’da daha şeffaf bir tutum izleyerek karşı koyma stratejisi izlediği belirtilmişti.

Alman medyasına konuşan cemaat yetkililerinin, yapılanmanın din ve modernite, din ve demokrasi, çağdaş İslam anlayışı gibi dini değerlerinin Batı ile uyumlu olduğunu savunduğu görülmüştü.

Bu doğrultuda, Berlin’de kurulması planlanan ve tek Tanrılı üç dinin mensuplarına ortak ibadet etme imkanı sunacak ‘House of One’ projesinde Alman Protestan Kilisesi’nin Gülen Cemaati temsilcileriyle işbirliği yaptığı, Katolik Herder Yayınevi’ninse yıllardır Fethullah Gülen’in ve Gülencilerin kitaplarını bastığı kaydedilmişti.

DİTİB’e karşı önlem alınmıştı

Diğer yandan, Almanya’da başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Almanya’daki Müslümanlar üzerindeki etkisinin azaltılması için harekete geçilmişti.

Son olarak, Alman İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) projelerine teşvik verilmediği belirtilmişti. Federal İçişleri Bakanlığı, DİTİB ile ilgili teşvik uygulamalarının tekrar gözden geçirildiğini ve 2017’den bu yana DİTİB’in tek başına üstlendiği hiçbir proje için teşvik başvurusunun kabul edilmediğini ifade etmişti.