Almanya’dan getirilen cenazeler karıştı: Biri ‘corona’dan öldüğü için teşhis amacıyla morga gidenler karantinada

Almanya’da hayatını kaybeden Mustafa Özdemir (70) ile Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri karıştı. Trabzon’da toprağa verilen Yıldırım’ın cenazesi, mezar yeniden kazılıp çıkarılarak memleketi Elazığ’a gönderildi. Elazığ’da teşhis için morga giden Yıldırım’ın yakınları ise Özdemir, Covid-19 nedeniyle öldüğü için karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

Almanya’da bir hafta önce Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ile yine aynı ülkede yaşamını yitiren Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri, yurt dışındaki işlemlerinin ardından uçakla Türkiye’ye gönderildi.

Reklam

Özdemir’in yakınları Trabzon Havalimanı’nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi’nde toprağa verdi.

Elazığlı Yıldırım’ın yakınları ise cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Cenazenin Yıldırım’a ait olmadığı anlaşıldı. Yıldırım’ın cenazesinin Trabzon’da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir’in cenazesinin Elazığ’a getirildiği tespit edildi.

Morga teşhis için giden Yıldırım’ın yakınları, Özdemir corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.

Reklam

Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Yıldırım’ın cenazesi çıkarılarak Elazığ’a yollandı.

Trabzon’a gönderilen Özdemir’in cenazesi Akçaabat’ta toprağa verildi.