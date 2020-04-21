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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’dan getirilen 580 kişi yurtlarda karantinaya alındı

Almanya’daki 580 Türk vatandaşı, Türkiye’ye getirilerek farklı şehirlerde karantinaya alındı.

Fotoğraf: DHA

THY’ye ait uçakla Almanya’dan Ordu-Giresun Havalimanı’na getirilen 210 vatandaş, AFAD ve sağlık ekiplerinin gözetiminde uçaktan indirildi.

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238 kişiyi taşıyan bir başka THY uçağı ise Samsun Çarşamba Havalimanı’na indi. Frankfurt Havalimanı’ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak da Uşak Havalimanı’na indi. 

Yolculara ait bagaj dezenfekte edildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hazır bekletilen otobüslere binen vatandaşlar çeşitli yurtlara götürüldü.

210 kişi Giresun’da, 238 kişi Sinop’ta Mahmut Kefevi Kız Öğrenci Yurdu’nda, 132 kişi ise Uşak’ta Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu’nda 14 günlüğüne karantinaya alındı.

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