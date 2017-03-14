Almanya’dan Erdoğan’a yanıt: Merkel provokasyon yarışına katılma niyetinde değil

Almanya’dan, başbakan Angela Merkel’e “Yazıklar olsun” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt geldi: “Almanya başbakanı provokasyon yarışına katılma niyetinde değil.”

Hollanda’nın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemesiyle başlayan kriz, Hollanda’ya karayoluyla giden Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam’daki Türk başkonsolosluğuna alınmayarak Almanya’ya geri gönderilmesiyle derinleşmişti.

Taraflardan karşılıklı açıklamalar sürerken, Hollanda Başbakanı Mark Rutte “Türk hükümetinden gelen tehditler söz konusuyken hiçbir şeyi müzakere etmeyeceğiz” demiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte’ye ‘tam destek’ sözü vermişti.

Erdoğan ATV-A Haber ortak yayınında Merkel’e “Sana yazıklar olsun. Demek ki sen de aynı kafadasın” sözleriyle seslenmişti.

Deutsche Welle’de yer alan habere göre, Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Erdoğan’ın sözlerine “Almanya Başbakanı provokasyon yarışına katılma niyetinde değil. Kendisi bu yarışa girmiyor” diye yanıt verdi.