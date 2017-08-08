Almanya’dan Erdoğan’a ‘aynen iade’: ‘Tek tip kıyafet’ Nazi dönemini hatırlatıyor 

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet uygulamasının Nazi dönemini hatırlattığını söyledi.

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti.

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Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘darbe girişimi anması’nda yaptığı konuşmada “Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi bunları da tek tip elbiseyle çıkaralım. Tek tip elbise” demişti.

Çalışmalar kısa bir süre önce başlamış, badem kurusu olacağı açıklanan kıyafetlerle ilgili detayları Erdoğan paylaşmıştı.

Buna göre darbe girişimi davalarında yargılananlar tulum, ‘terör’ suçundan yargılananlar ise ceket pantolon giyecek.

‘Nazi dönemini hatırlatıyor’

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Erdoğan’ın ‘tek tip kıyafet’ açıklaması sorulan dışişleri sözcüsü, hukuki açıdan bir değerlendirmede bulunamayacağını belirtti.

Erdoğan’ın yakın geçmişte Almanya’yı Nazi yöntemlerini uygulamakla suçladığını hatırlatan Schäfer, “Şahsen bir Alman olarak bana Almanya’daki kötü bir döneme dair kötü hatıraları uyandıran şeyler yapmasını dikkat çekici buluyorum” dedi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Türk bakanların referandum mitinglerinin iptal edilmesiyle başlayan krizde Almanya ve Hollanda için ‘Nazi’ benzetmesi’ yapmış, ‘faşist’ ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı, şu sözleri sarf etmişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”