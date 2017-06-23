Almanya’dan Diyanet’e ‘zorunlu din dersi’: Din, devletin işi değil 

Alman hükümeti, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Berlin’de açılan ‘liberal cami’ye yönelik eleştirilerini şaşkınlıkla karşıladı.

Diyanet: Din mühendisliği projesi

Diyanet, Berlin’de açılan ve kadınla erkeklerin birlikte ibadet edeceği İbn-i Rüşd-Goethe Camii’nin Fethullah Gülen Cemaati’yle bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Açıklamada, “Bunun yıllardır FETÖ ve benzeri menhus yapıların öncülüğünde yürütülen bir din mühendisliği projesi olduğu açıktır. İslam’ın on dört asırlık değişmez sabiteleri olarak devam edegelen bir ibadetini laubalice değiştirmeye kalkışmak asla bir fikir ve düşünce özgürlüğü olarak değerlendirilemez” denmişti.

‘Devletin işi değil’

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre hükümet adına konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, ‘Almanya’da yaşayan insanların, dinlerini özgürce yaşama ve düşüncelerini ifade etme haklarını engellemeyi hedefleyen açıklamalara net bir şekilde karşı olduklarını’ vurguladı.

Schäfer, “İnsanların dinlerini, nerede, nasıl, ne zaman ve ne şekilde yaşayacakları devletin işi değildir” dedi.

‘Kabullenilemez’

Almanya İçişleri Bakanlığı sözcüsü de yurt dışından yapılan böylesi bir açıklamadan ‘şaşkınlık’ duyulduğunu ve Almanya içinde barışı tehlikeye sokacak ifadelerin kabullenilemeyeceğini dile getirdi.

Sözcü ayrıca Almanya’daki Diyanet Türk İslam Birliği (DİTİB) yetkilileriyle yapılacak görüşmelerde hükümetin konuyla ilgili tavrının iletileceğini söyledi.

Kadın hakları savunucu Seyran Ateş’in başını çektiği bir grup tarafından Berlin’deki Protestan Johannis Kilisesi çatısı altında ayrı bir mekanda açılan İbn-i Rüşd-Goethe Camii’nde kadınlar erkeklerle birlikte başlarını örtmeden dua ve namaza katılabiliyor ve vaizlik yapabiliyor.