Almanya’dan bir iptal kararı da AKP’li eski vekil Taner Yıldız’ın katılacağı konferansa

Almanya’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da konuşmacı olarak katılacağı toplantının iznini iptal edilmesiyle başlayan süreçte son olarak AKP’li eski vekil Taner Yıldız’ın da etkinliği iptal edildi.

Yıldız, Frankfurt yakınlarındaki Kelsterback kasabasındaki konferans bugün saat 19.30’de gerçekleştirilecekti. Ancak etkinliğin gerçekleştirileceği salonun kira sözleşmesinin iptal edilmesiyle Yıldız’ın konuşması da çıkmaza girdi. AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi, alternatif bir salon arayışı içinde olduğunu duyurdu.

2002 seçimlerinde AKP’den Kayseri milletvekili olarak Meclis’e giren Yıldız, 2009-2015 arasında kabinede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştı.

Üç dönem kuralına takıldığı için 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmeyen Yıldız, Türkiye’nin en büyük maden katliamı Soma faciasının ardından yaptığı çıkışlarla gündeme gelmişti.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ve park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti. Gaggenau Belediye Başkanı Michael Pfeiffer kararın siyasi olmadığını söyleyerek toplantı salonunun kapasitesinin üzerinde insan gelmesinden kaygı duyduklarını belirtmişti. Bunun üzerine Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da izin iptalini “Avrupa’nın geleceği açısından endişe verici” sözleriyle eleştirirken, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dışişleri bakanlığına çağrılmıştı. Alman hükümeti, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklerle bir araya geleceği toplantının iptal edilmesinde bir payının bulunmadığını, kararın yerel yönetim tarafından alındığını duyurmuştu. Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, mevkidaşı Bekir Bozdağ’a hitaben Almanya’daki Türklerle toplantısının iptal edilmesinin ardından bir mektup yazmıştı.

Almanya’da toplantı yapmasına izin verilmeyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise pazar günü yine Almanya’ya gideceğini belirterek izin verilmezlerse ev ev dolaşacağını söylemişti. Ardından Zeybekci’ye konuşma yapması için üçüncü kez salon bulunmuştu.

CHP milletvekili Deniz Baykal da Almanya’daki programını iptal etmişti.

En sert tepkiyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Almanya’ya Nazi benzetmesi yaparak vermişti: “Almanya’da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsın konuşturmasınlar. Ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok. Sizin uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Sizi dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Almanya bunları bırakalı çok olduğu sanıyorduk, yanılmışız.”