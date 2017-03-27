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Almanya’dan Aslı Erdoğan çağrısı: Ödülünü alabilmesi için yurtdışı çıkış yasağını kaldırın

 

Alman Theodor Heuss Vakfı, Türkiye’ye çağrıda bulunarak yazar Aslı Erdoğan’ın ödülünü alabilmesi için yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Deutche Welle’nin haberine göre ‘demokratik kamuoyu fikrine’ yönelik çalışmalara verilen Heuss Madalyaları, 1 Nisan’da Stuttgart’ta düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

Aslı Erdoğan, ‘yıllardır demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü alanlarında vatandaş olarak örnek oluşturacak angajmanı’ nedeniyle ödüle layık görülmüştü. Erdoğan, Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yazar ve yöneticilerine açılan davada, ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüt propagandası’ ve ‘halkı kışkırtma’ suçlamalarıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Theodor Heuss Vakfı Başkan Yardımcısı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, son dönemde gerginlik yaşayan Almanya ile Türkiye arasındaki iletişim kanallarının kopmaması gerektiğini vurgularken Erdoğan’ın ödülünü alabilmesi için yurtdışına çıkmasına izin verilmesinin demokratik fikir teatisi kapsamında bir jest oluşturacağını kaydetti.

Bu sene Erdoğan’ın yanı sıra Temmuz 2016’da Münih’teki saldırı sırasında ‘sağduyulu iletişimi’ nedeniyle polis teşkilatının sözcüsü Marcus da Gloria Martins, farklı düşünen insanlara karşı saygılı ve adil tutumuyla Alman İkinci Televizyonu ZDF’in ünlü sunucularından Dunja Hayali ve aşırı sağcı akımların güçlü olduğu bölgelerde demokratik angajmanı ile seçmenleri ikna eden Mecklenburg-Vorpommern eyalet milletvekili Patrick Dahlemann madalyaya layık görülen isimler oldu.

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