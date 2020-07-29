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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’dan aşı çalışmalarına destek; bakan uyardı: Seneye yıl ortasından önce erişilebilir olmayacak

Almanya üç büyük biyoteknoloji şirketine Covid-19 salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında mali desteği onayladı. Fakat araştırma bakanı Anja Karliczek, aşının seneye yıl ortasından önce yaygın şekilde erişilebilir olmayacağını bildirdi.

Fotoğraf: Biontech

Hükümet danışmanları geçen ay açıklanan 750 milyon avroluk aşı geliştirme ödeneğinden BioNtech, CureVac ve IDT Biologika’ya mali destek sağlanmasını önermişti.

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Mali desteğin kabul edilmesinin ardından açıklamada bulunan Karliczek, son haftalarda salgını kontrol altına almadaki başarılarının tehlikeye atılmaması için vatandaşlardan sosyal mesafe önlemlerine uymalarını ve maske takmaya devam etmelerini istedi.

Bakan, “Bir mucize beklememeliyiz” diyerek şöyle konuştu: “Aşıların en erken ancak gelecek yılın ortalarından itibaren nüfusun geneline ulaşılabilir olacağını düşünmeye devam etmeliyiz.”

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