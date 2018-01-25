Almanya’dan Afrin kararı: Leopard tanklarının Türkiye’ye satışı durduruldu

Almanya, Afrin’deki operasyonda kullanılan Alman yapımı Leopard 2 tanklarının Türkiye’ye satışını ve modernizasyonunu durdu.

Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılan tankların basına sızan fotoğrafları, Alman kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre kamuoyunun tepkisi ve muhalefetin eleştirisi üzerine Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tank satışını ve modernizasyonunu durdurma kararı aldı.

Haberde, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) lideri Merkel ve Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Gabriel’in, Türkiye’nin Leopard tanklarıyla ilgili taleplerine dair nihai kararın, partilerinin kuracağı yeni ‘büyük koalisyon’ hükümetine kalması konusunda da uzlaştığı kaydedildi.

Alman hükümeti, haberi doğruladı.