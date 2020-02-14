Almanya’dan, ABD, Rusya ve Çin’e ‘bencillik’ eleştirisi

Almanya’nın Münih kentinde 1963 yılından beri düzenlenen ve uluslararası siyaset aktörlerini bir araya getiren ‘Münih Güvenlik Konferansı’nın açılışında konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD, Çin ve Rusya’yı izledikleri bencil siyaset nedeniyle uluslararası düzeni tehlikeye atmakla suçladı.

Steinmeier, konuşması sırasında. Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin haberine göre Steinmeier, dünya siyasetindeki ‘yıkıcı dinamikler’ konusunda uyarıda bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın “Her ülke nerede yer alacağına kendisi karar vermeli ve kendi çıkarlarını diğerler ülkelerin üzerinde görmeli” sloganı ile hareket ettiğini belirten Steinmeier, “Sanki herkes kendini düşündüğü zaman her şey düşünülmüş oluyor” şeklinde konuştu.

Ancak Steinmeier, ABD ile ilişkilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, işbirliğini övdü.

Steinmeier Rusya’yı da ‘uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek’ Kırım’ı ilhak etmekle suçladı. Rusya’nın bu tutumunun Avrupa’daki barış ortamına ve istikrara zarar verdiğini ifade eden Steinmeier, “Askeri şiddet ve sınırların şiddet yoluyla değiştirilme çabaları Avrupa kıtasında yine politik bir araç haline geldi” dedi.

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Çin’in ekonomik alandaki yükselişi ile uluslararası bir aktör haline geldiğini kaydeden Steinmeier, “Ancak uluslararası hukuka yalnızca kendi çıkarlarına ters düşmediği durumlarda uyuyor” dedi. Uygurlara yönelik kitlesel gözaltı raporlarına atıfta bulunan Almanya Cumhurbaşkanı, “Ülkelerindeki azınlıklara karşı eylemleri hepimizi rahatsız ediyor” şeklinde konuştu.

Steinmeier, dünyadaki çatışma ortamlarının artmasının endişe verici bir duruma geldiğini de vurgulayarak, ülkelerin yeni bir ‘silahlanma yarışına’ girebileceği uyarısında da bulundu.

Konferansa katılan isimler

56’ıncı kez düzenlenen ve 16 Şubat’ta sona erecek konferansa Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor. Konferansın diğer katılımcılarından bazıları ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ve Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen.