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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’dan AA’nın ‘Öksüz Berlin’de’ iddiasına yanıt: Bilgimiz yok

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddiasına ilişkin bilgileri olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Anadolu Ajansı, bugün geçtiği haberinde, kendilerine bir ihbar ulaştığını ve Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’de ‘FETÖ’ye ait bir evde saklandığını öne sürmüştü.

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AA’ya konuşan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Petermann, Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü iddiasına ilişkin “Bu konuda bilgi yok” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Öksüz’ün yakalanması halinde Almanya ile anlaşmalarının olduğunu ve iade sürecini başlatacaklarını söylemişti. Çavuşoğlu ayrıca, “Farklı dedikodular var. ABD’de de olabilir” demişti.

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Ne olmuştu?

Akıncı Üssü’nde gözaltına alınanlar arasında olan Öksüz, savcılık sorgusunun ardından hakim Köksal Çelik tarafından ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakılmış, savcının itirazı hakim Sönmez tarafından ‘tutuklamaya yönelik delil olmadığı’ gerekçesiyle reddedilmişti.

Daha sonra Öksüz hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı, ancak Öksüz’e ilişkin şu ana kadar herhangi bir iz bulunamadı.

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