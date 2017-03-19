Almanya’daki yürüyüşte PKK ve Öcalan flaması taşıyanlara soruşturma açılacak

Almanya’daki Nevruz yürüyüşü sırasında yasadışı bayraklar ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu flamaları taşıyanlar hakkında soruşturma açılacak.

Frankfurt’ta Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi NAV-DEM tarafından ‘Diktatörlüğe Hayır – Demokrasi ve Özgürlüğe Evet’ sloganıyla dün yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe katılan bazı kişiler PKK, PYD, YPG ve Öcalan flamaları taşıdı. Etkinlik esnasında polis sıklıkla yasadışı flamaların kaldırılması çağrısı yaptı.

PKK’nın 22 Kasım 1993 tarihinden bu yana terör örgütü olarak kabul edildiği Almanya’da, içişleri bakanlığının imzasını taşıyan 2 Mart tarihli yazıda, Öcalan posteri ve YPG flamasının da içinde bulunduğu 33 sembolün kullanılması yasaklanmıştı.

Yürüyüşte taşınan flamalar Türk yetkililerin de tepkisi çekerken, Almanya’dan hukuki bir adım geldi.

DW Türkçe’ye konuşan Frankfurt polis sözcüsü, kanuna aykırı tüm unsurların araştırılacağını söyledi.

Polisin yasaların suç kıldığı bir durumu görmezden gelemeyeceğini ifade eden sözcü, polisin görevinin suç unsuru teşkil edebilecek durumları tespit edip buna delil olabilecek verileri toplamak olduğunu ifade etti.

Sözcü, ‘Frankfurt’taki gösteride de suç unsuru oluşturduğu düşünülen her türlü durumun emniyet birimlerince tespit edilip gerekli adımlar atıldığı’ bilgisini vererek “Tespit edilen suç ya da kabahat niteliği taşıyan eylemler detaylı şekilde araştırılacak ve dosya savcılığa iletilecek. Soruşturmanın devam ettirilmesi ya da ettirilmemesi yönündeki karar nihayetinde bizim değil, savcılığın görevidir” diye konuştu.

Almanya merkezli haber ajansı DPA’ya da konuşan polis sözcüsü flamaları taşıyan kişiler hakkında ‘muhakkak soruşturma açılacağını’ kaydetti.

Polis, gösteride flama taşıyanları videoya almıştı.

‘DEAŞ’a izin verecek miydiniz?’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hukuk devletlerinin teröre ve teröriste müsamaha gösteremeyeceğini, destek veremeyeceğini söyledi.

Yürüyüşün ‘toplanma hakkı’ ya da ‘ifade özgürlüğü’ olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Bozdağ şunları söyledi: “Hangi ülke ‘Terör örgütü geldi, toplanma hakkını kullandı’ diye buna müsamaha eder? Ben şimdi soruyorum Almanya’ya, DEAŞ terör örgütü teröristleri ve taraftarları Almanya’nın Berlin şehrinde ifade hürriyetini kullanmak isteseler, bir toplantı, gösteri hakkı kullanmak isteseler Almanya’nın polisi ve diğerleri DEAŞ’ın bu eylemi yapmasına izin verecekler mi, vermeyecekler mi?”