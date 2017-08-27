Almanya’daki Türklerden Erdoğan’ın çağrısına yanıt: İyi de kime oy vereceğiz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki genel seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat (SPD) ve Yeşiller partilerinin boykot edilmesini istemesini değerlendiren Almanya’daki Türkler “Peki bu üç partiyi seçmeyeceğiz de hangi partiye oy vereceğiz?” diye sordu.

Deustche Welle’nin haberine göre, Almanya’da seçme hakkı bulunnan 720 bin Alman vatandaşı Türkiyelinin büyük bölümü SPD’ye oy verirken, Erdoğan’ın çağrısına Türklerin ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Reklam

Köln’de yaşayan Mustafa Beyhan, Erdoğan’ın çağrısını ‘talihsiz’ diye niteleyerek “Peki bu üç partiyi seçmeyeceğiz de hangi partiye oy vereceğiz? Hür Demokratlara (FDP) mı, yoksa Almanya için Alternatif’e (AfD) mi?” diye sordu.

Türkiye’de sağcı, Almanya’da sola yakın

Almanya’da yaşayan ve muhafazakar eğilimleri olan Türklerin, işçi sınıfından geldikleri için Almanya’da sol temelli partilere yakın oldukları biliniyor.

Bu nedenle Berlin merkezli Data4U adlı araştırma şirketinin bir önceki seçimle ilgili verilerine göre, SPD, Türkiye kökenlilerin yüzde 64’ünün oyunu alabildi. Yeşiller ise Türklerin yüzde 12’sini kendisine seçmen yapabildi.

Hıristiyan Demokratlar ise sadece isimlerindeki ‘Hıristiyan’ ifadesinden değil, Türkiye’nin AB üyeliği, göçmen politikaları, çifte vatandaşlık ve ‘Alman öncü kültürü’ teması nedeniyle de Türklerin ilgisini çekmiyor.

Ya sandığa gitmezlerse?

Erdoğan’ın çağrısının Türk seçmenleri farklı partilere yönlendireceği beklenmese de, Alman yetkililerin asıl endişe ettiği konunun Türklerin sandığa gitmemesi olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın boykot çağrısına uyulması durumunda bu gelişmeden en zararlı çıkacak partinin SPD olması bekleniyor.

Bazıları sadece Türkiye medyasını takip ediyor

Öte yandan Data4U’nun yaptığı bir araştırma ile Türkiye kökenlilerin yüzde 63’ünün günlük hayatta anadilini kullandığı, aralarında Türk medyasından başkasını izlemeyenlerin olduğu ve bu kişilerin Alman medyasının yayınlarından neredeyse hiç haberdar olmadıkları ortaya çıktı. Boykot çağrısının bu kesimden ya da Almanya’daki Türklerin tamamından ne kadar karşılık bulacağı henüz kestirilemiyor.

Almanya’da seçimler, gelecek ay 24 Eylül’de gerçekleştirilecek.