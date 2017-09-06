Almanya’daki Türkler Erdoğan’ın seçim çağrısını dinlemeyebilir: Destek hala yüksek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki seçimlerde “Hristiyan Demokratlar’a, SPD’ye, Yeşiller’e oy vermeyin” çağrısına karşın sandığa gidecek Türklerin çoğunun bu partileri seçeceği belirlendi.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) yaptığı ankette Türkiye kökenli Almanya vatandaşlarının seçimdeki tercihlerinin ne olacağı irdelendi.

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Bunun için 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında, 18-72 yaşları arasındaki 1072 Türk ile Berlin, Köln, Essen, Frankfurt, Duisburg, Hannover ve Münih’te anket yapıldı.

Bunun için katılımcılara üç soru soruldu. Sorulan sorular ve cevapları şöyle:

* ‘Tayyip Erdoğan’ın seçim tavsiyesine nasıl yaklaşıyorsunuz?’

Bu soruya katılımcıların yüzde 47’si ‘olumlu’, yüzde 34’ü ‘olumsuz’ yaklaştığını söyledi.

* ‘Seçimlere katılacak mısınız?’

Yüzde 44 ‘katılacağını’ belirtirken, yüzde 38’i ‘katılmayacağını’, yüzde 18’i de ‘kararsız’ olduğunu söyledi.

Almanya’da Erdoğan’ın seçim çağrısının Türkiyeli seçmenlerin oy tercihlerini değiştirmese de, sandığa gitme oranlarını düşürmesinden endişe ediliyor. Türkiye kökenli seçmenlerin yarısından azı sandığa gideceğini belirtti.

* ‘Hangi partiye oy vereceksiniz?’

Katılımcıların yüzde 45’i SPD’ye, yüzde 12’isi CDU’ya, yüzde 7’si Yeşiller’e oy vereceğini söyledi.

Bu soruya verilen yanıt, katılımcıların yüzde 64’ünün Erdoğan’ın çağrısına kulak asmayacağı şeklinde algılandı.

Diğer partiler için katılımcıların yüzde 5’i Hür Demokratlar’a, yüzde 2’si Sol Parti’ye, yüzde 1’i de Almanya için Alternatif Partisi’ne oy vereceğini söyledi. Yüzde 30’u ise herhangi bir partiye oy vermeyeceklerini söyledi.

Almanya’da yaşayan 3 milyon 200 bin Türk’ün 1 milyon 470 bini Alman vatandaşı ve bu seçimde oy kullanabilecek. Almanya’da yaşayanların yüzde 65’i Türkiye’deki son seçimde AKP’ye, yüzde 16’sı ise CHP’ye oy verdi.