Almanya’daki Türk konsolosluklarından öğretmenlere: Hükümete eleştirileri takip edin

Alman Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW), Almanya’daki Türk konsolosluklarının öğretmen ve velilerden, Alman okullarında Türkiye hükümetine yönelik eleştirileri takip edip bildirmelerini istediğini öne sürdü.

Der Spiegel geçen hafta Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika’daki Türk başkonsolosluk ve konsolosluklarında görevli personelin Gülen Cemaati’ni destekleyenler hakkında istihbarat faaliyeti yürüttüklerini öne sürmüştü.

Çalışanların Cemaat okulları, kreş, kültür ve öğrenci derneklerini de Ankara’ya bildirdiği kaydedilmişti.

‘Türkiye hükümetine eleştirileri takip edin’

WAZ gazetesine konuşan Alman Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Eyalet Başkan Yardımcısı Sebastian Krebs, ocak ayı sonunda Düsseldorf, Essen, Köln ve Münster başkonsolosluklarında düzenlenen toplantılarda öğretmen ve velilerden okullarda Türkiye hükümetine yönelik eleştirilerin takip edilerek, konsolosluklara bildirilmesinin istendiğini söyledi.

Krebs, bu iddianın kendilerine birkaç kaynaktan teyit edildiğini de öne sürdü.

Krebs’in iddiasına göre, toplantıda sadece Türkçe derslerinde değil, tüm derslerde bu konuya dikkat edilmesi ve gerekirse öğrencilerin öğretmenlerinin görüntülerini çekmesi ve kendilerine iletmesi istenildi.

Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu: Doğru değil

Essen ve Düsseldorf’ta yapılan toplantılara katıldığını belirten Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Ali Sak ise iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sak, DHA’ya yaptığı açıklamada, toplantıda eğitimle ilgili sorunların ele alındığını ve Alman makamlarına bu sorunların nasıl iletilebileceği konularının görüşüldüğünü belirtti.

Kendisinin katıldığı toplantılarda iddia edildiği gibi video çekilmesi ve casusluk yapılmasının istenmediğini kaydeden Sak, konunun GEW içerisinde yer alan Türkiye kökenli bazı öğretmenler tarafından, mevcut atmosferden yararlanarak kasıtlı olarak gündeme getirildiğini savundu: “Bu arkadaşlar birkaç yıl önce de Türkçe derslerinde okutulan kitapların içeriği konusunda iddialar gündeme getirmiş, incelemeler sonucunda öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu konunun DİTİB’e yönelik casusluk iddiaları gündemde olduğu için kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum.”