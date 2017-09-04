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Almanya’daki ‘düello’ya Ankara’dan yanıt: Erdoğan’ın damga vurması tesadüf değil

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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya’da genel seçimlere üç hafta kala bir araya gelen adaylar Martin Schulz ve Angela Merkel’in Türkiye’ye dönük eleştirilerine yanıt verdi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri ve Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti lideri ve başbakan adayı Martin Schulz, ilk ve son televizyon düellosunda karşı karşıya gelmişti.

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Dört televizyon kanalında canlı yayınlanan programda Türkiye ile Almanya arasında tırmaman gerilim ve Avrupa Birliği üyelik müzakereleri de gündeme gelmişti: “Kapıyı kimin kapatacağını göreceğiz.”

‘Hangi partinin kazanacağının önemi yok’

Twitter hesabından ikilinin sözlerine yanıt veren Kalın sözlerine şöyle başladı: “Merkel ile Schulz arasındaki seçim tartışması programına Türkiye’nin ve CB’mız Erdoğan’ın damga vurması bir tesadüf değil. Almanya & Avrupa’nın temel & acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye-Erdoğan’a saldırılması, Avrupa’daki ufuk daralmasının yansıması.”

Avrupa’daki Türkiye karşıtlığının, ‘temel sorunları öteleme’ ve ‘düşman bir öteki üzerinden kendini rahatlatma aracına’ dönüştüğünü savunan Kalın, “Kendini, hasım bir öteki üzerinden tanımlayan toplumlar kendi kimliklerini hiç bir zaman bulamazlar. Bu en çok o topluma zarar verir. Ana akım Alman siyasetinin popülizme ve ötekileştirmeye-düşmanlaştırmaya boyun eğmesi sadece ayrımcılığı ve ırkçılığı körükler” diye yazdı.

Almanya’ya “Demokrasiyi değil teröristleri ve darbecileri savunduğunun farkında değil mi?” sözleriyle seslenen Kalın, seçimi hangi partinin kazanacığının öneminin olmadığını belirtti.

Kalın şöyle devam etti: “Çünkü hangi zihniyetin kazanacağı artık belli oluyor. Merkel ve Schulz’un tartışma boyunca ayrımcılık/yükselen ırkçılığa hiç değinmemiş olması Alman siyasetinin geldiği noktayı gösteriyor.”

Türkiye-Almanya gerilimi

Türkiye ile Almanya arasında darbe girişiminin ardından gerilen ilişkiler, Büyükada’da gözaltına alınıp tutuklanan hak savunucularının arasında bir Alman vatandaşının da bulunması sonrası iyice bozulmuştu.

Daha önce de Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve ETHA muhabiri Meşale Tolu tutuklanmıştı.

İki ülke arasındaki gerginliğin son gündem maddesi ise, Almanya’nın güncellemeyi reddettiği ‘Gümrük Birliği’anlaşması.

Merkel ve Schulz’un ‘düello’sunda Türkiye: Kapıyı kimin kapatacağını göreceğiz 

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