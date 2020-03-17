Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almanya’daki BBG evi, ‘corona’dan habersiz son grup

Yeni tip corona virüsü salgınını dünyada en son öğrenenler, Almanya’nın Köln şehrindeki Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışmasının 13’üncü sezonundaki 14 kişilik grup olacak.

Fotoğraf: Youtube

Evdekilerin büyük bölümü 6 Şubat’tan beri izole bir hayat yaşıyor. O zamandan beri, 6 Mart’ta -Almanya’daki ilk ‘corona’ ölümünden üç gün önce- eve gelen dört kişi hariç dış dünyayla hiçbir bağlantıları yoktu. Programın yapımcısı, yarışmacılara ancak bir aile üyesinin hasta olması gibi ciddi bir sağlık sorunu olması durumunda bilgi akışı sağlanacağını, evde de gerekli hijyen önlemlerinin alındığını açıklamıştı.

Reklam

Ancak sosyal medyada tepkiler büyüyünce, yarışmacılara krizin açıklanmasına karar verildi. Evde kalanların ülkenin durumu hakkında sorular sorup akrabalarından video mesaj almalarına olanak tanınacak.

2001 yılında Biri Bizi Gözetliyor’un Amerika versiyonunda yapımcılar yarışmaya ara verip finale kalan üç yarışmacıyı bir olayla ilgili bilgilendirmişti. Ancak bu bilgilendirme bile evde kalanlardan birinin akrabasının saldırı sonrası kaybolması nedeniyle yapılmıştı.

Avrupa’dan gelenlere İstanbul’da üç yurtta 14 gün karantina

Dokuz Avrupa ülkesinde kalan Türk vatandaşlarına dönüş için son imkan

Dokuz Avrupa ülkesine konan uçuş yasağı erkene çekildi

Uçuş yasağı kararı alınan Avrupa ülkelerindeki Türkler’e 17 Mart’a kadar süre

Tüm hudut kapıları dokuz Avrupa ülkesinden gelen yolculara kapatıldı

Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa ‘corona’nın merkez üssü oldu


SON HABERLER

Albert Camus’den iyi huylu ‘Veba’ya…

Son birkaç haftanın dünya gündemi olan corona virüsünün, dünyada yarattığı çılgınca ve korkutucu oluşumlar aklımıza Albert Camus’nün ‘Veba’ romanını getirdi.

Corona ve gazetecilik

Gazetecilik tam da bugünler için lazım. Devlet bazen, bazı gerçeklerin halk tarafından bilinmesini istemez. Çünkü devleti yöneten politikacılar bazen kafalarına göre karar alıp kararların sonuçlarını saklamaya eğilimli olabilir.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...