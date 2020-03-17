Almanya’daki BBG evi, ‘corona’dan habersiz son grup

Yeni tip corona virüsü salgınını dünyada en son öğrenenler, Almanya’nın Köln şehrindeki Biri Bizi Gözetliyor (BBG) yarışmasının 13’üncü sezonundaki 14 kişilik grup olacak.

Fotoğraf: Youtube

Evdekilerin büyük bölümü 6 Şubat’tan beri izole bir hayat yaşıyor. O zamandan beri, 6 Mart’ta -Almanya’daki ilk ‘corona’ ölümünden üç gün önce- eve gelen dört kişi hariç dış dünyayla hiçbir bağlantıları yoktu. Programın yapımcısı, yarışmacılara ancak bir aile üyesinin hasta olması gibi ciddi bir sağlık sorunu olması durumunda bilgi akışı sağlanacağını, evde de gerekli hijyen önlemlerinin alındığını açıklamıştı.

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Ancak sosyal medyada tepkiler büyüyünce, yarışmacılara krizin açıklanmasına karar verildi. Evde kalanların ülkenin durumu hakkında sorular sorup akrabalarından video mesaj almalarına olanak tanınacak.

2001 yılında Biri Bizi Gözetliyor’un Amerika versiyonunda yapımcılar yarışmaya ara verip finale kalan üç yarışmacıyı bir olayla ilgili bilgilendirmişti. Ancak bu bilgilendirme bile evde kalanlardan birinin akrabasının saldırı sonrası kaybolması nedeniyle yapılmıştı.



