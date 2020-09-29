Almanya’daki aşırı sağcı partinin eski sözcüsü ‘Sığınmacıları gazla boğarız’ demiş

Alman Zeit gazetesi, aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif’in (AfD) eski sözcüsü Christian Lüth’ün sığınmacılarla ilgili nefret söylemi kullandığını öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Habere göre Lüth, şubatta başkent Berlin’deki barda bir Youtuber’la görüşmesinde, “Almanya ne kadar kötüye giderse AfD için o kadar iyi’’ dedi.

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Almanya’nın daha fazla sığınmacı kabul etmesinin partisinin çıkarına olup olmadığı sorusuna ise Lüth’ün şu yanıtı verdiği öne sürüldü: “Evet, çünkü o zaman AfD daha iyi işliyor. Daha fazla göçmen gelmesi AfD’nin yararına. Onları daha sonra her zaman vurabiliriz veya gazla da boğabiliriz. Benim için fark etmez, ikisi de aynı şey.’’

‘Görevine son verilmişti’

2013’ten beri AfD’nin kadrosunda yer alan Lüth, kendisini ‘faşist’ olarak tanımladıktan sonra nisanda partinin parlamento grubunun sözcülüğü görevinden alınmıştı.

AfD şu anda Alman parlamentosu Bundestag’da en güçlü muhalefet partisi konumunda.