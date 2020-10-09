Aşırı sağcıların Almanya’daki boks etkinliği Avrupa’yı gerdi

Almanya, yarın, ismi eski Cermen ve İskandinav efsanelerine atıfta bulunan, aşırı sağcıların ‘Kampf der Nibelungen’ (Nibelingus Savaşı) adlı dövüş sporları etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Fotoğraf: www.saechsische.de (arşiv)

Seyirci ve sporcu olarak Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinden beyaz üstünlükçülerin katıldığı boks, kickboks ve MMA dövüş gecesi salgın nedeniyle çevrimiçi olarak yayınlanacak.

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Geçen seneki etkinlik Alman yetkililer tarafından yasaklananmıştı.

El Cezire’ye konuşan isimler, aşırı sağcı grupların, genç erkekleri yeni üye olarak almak ve sokaklardaki gerçek savaş için eğitmek amacıyla dövüş sporlarını kullandığı konusunda uyardı.

‘Fiziksel şiddet için eğitilmiş Neo-Naziler’

Dövüş sporları ve Avrupa aşırı sağı üzerine bir kitabı bulunan gazeteci Robert Claus şunları söyledi: “Onlar fiziksel şiddet için eğitilmiş şiddetli neo-Naziler. Kampf der Nibelungen’in arkasındaki kişiler de şiddete meyilli ve tehlikeli. Alman yetkililere orta parmaklarını gösteriyorlar. Alman makamlarına meydan okumaya devam edip bu etkinliği yayınlamayı başarırlarsa, devletin şiddet üzerindeki tekeli ve otoritesi baltalanır.“

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Almanya’da, mültecilerin haklarını savunan politikacı Walter Lübcke’nin Haziran 2019’da öldürülmesi, Ekim 2019’da Halle ve Şubat 2020’de Hanau şehirlerinde toplam 11 kişinin öldüğü saldırıların aşırı sağcılar tarafından düzenlendiği açıklandı.

Aşırı sağ dövüş sporları sahneleri ise aşırı sağcı şiddet ile herhangi bir bağlantıdan kaçınıyor. Aşırı sağ dövüş sporları etkinliklerinin organizatörü neo-Nazi Denis Kapustin, Eylül 2020’deki bir röportajında Halle saldırısını, ‘çıkmaz sokak… yapılacak en aptalca şey’ olarak nitelendirdi.

‘Aşırı sağ şiddeti profesyonelleştiriyor’

Bununla beraber, Avrupa futbolunda ayrımcılığa karşı kurulan FARE ağının politika yöneticisi Pavel Klymenko’ya göre dövüş sahnelerinin şiddet ile bağlantısı çok açık: “Aşırı sağ, şiddeti eğitiyor ve profesyonelleştiriyor. Bu konuda açıklar, bunu azınlıklara ve ideolojik muhaliflerine karşı kullanmak istiyorlar.’’

Klymenko’ya göre, ana akım dövüş sporları mekanlarının aşırı sağcı ideolojiler tarafından sömürülmesini engellemek adına farkındalık yaratarak ve düzenlemeler getirerek, aşırı sağın yok edilme politikasına katkıda bulunmak gerekiyor.

2013 yılından beri düzenlenen Kampf der Nibelungen’in organizatörleri ise meydan okuyan bir üslupla konuşmaya devam ediyor. Geçen hafta, “KdN olduğu yerde kalıyor” ve “Basın yalan söylüyor’’ şeklindeki sosyal medya paylaşımları ve bilet almak için vaktin daraldığını hatırlatmaları bunun göstergesi.