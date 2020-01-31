Almanya’da yedinci ‘corona’ vakası görüldü: Alman firmasının Çin’deki şubelerinden gelmiş

Almanya’nın Bavyera eyaletinde bir baba ve çocuğunda tespit edilen ‘corona’ virüsü ile ülkede görülen vaka sayısı yediye ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre Bavyera’da otomobil yedek parçaları ve aksesuarları üreten Webasto firmasında çalışan bir adamın çocuğunda tespit edilen ‘corona’ virüsünün, daha sonra çocuğun babasında da bulunduğu anlaşıldı. Böylece Almanya’daki altıncı ve yedinci ‘corona’ vakası teyit edilmiş oldu.

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Bavyera Sağlık Bakanlığı, yedi ‘corona’ vakasının da eyalette görüldüğünü açıklarken, ayrıntıların cumartesi günü düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı kaydedildi.

Webasto firmasından yapılan açıklamada ise çalışanlarından ikisinde daha ‘corona’ testinin ‘pozitif’ çıktığı bildirildi.

Webasto firmasının, Çin’de aralarında ‘corona’ virüsünün çıkış yeri olan Wuhan kentinin de bulunduğu 11 yerde şube ve atölyesi bulunduğu belirtiliyor. Reuters, Çin’den firmanın Almanya’daki genel merkezine gelen çalışanların, virüsü taşıdığını, hastalardan birinin de bu Çinli işçilerden biri olduğunu bildirdi.

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Firmanın genel merkezinin pazartesiye kadar kapalı kalacağı bildiriliyor.

Bavyera Sağlık Bakanlığı da, ‘corona’ testi uygulanan 128 kişiden 127’sinde sonuçların ‘negatif’ çıktığını açıkladı.