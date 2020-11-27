Almanya’da vaka sayısı 1 milyonu aştı

Almanya’da Covid-19 vaka sayısı 1 milyon eşiğini geçerken, bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyeye çıkarak 426 oldu.

Fotoğraf: Reuters

Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre vaka sayısı 22 bin 806 artarak 1 milyonu geçti. Bu sayı geçen haftaya kıyasla 842 daha az.

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Ülkede can kaybı ise 15 bin 586’ya yükseldi.

Sayılar, Almanya’nın yeni vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tuttuğunu gösterse de Başbakan Angela Merkel kısıtlamaları esneterek hastanelerin fazla dolmasını riske atmayacaklarını açıkladı.

Almanya’da barlar, restoranlar, tiyatrolar ve spor salonları kapalı ancak okullar ve mağazalar açık. Şu anda maksimum 10 kişinin bir araya gelebildiği Almanya’da 1 Aralık’tan itibaren maksimum beş kişi toplanabilecek.