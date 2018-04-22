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Yaramazlara biraz batar!

Almanya’da Türkiye kökenlilere ‘Pitbull’lu ırkçı saldırı

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Almanya’nın başkenti Berlin’de kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, biri kadın iki Türk’e ırkçı önce hakaretlerde bulunup saldırdı. Saldırganlar, Pitbull cinsi köpeklerine de saldırma komutu vererek 36 yaşındaki adamı ısırttırdı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre olay cuma akşamı, Berlin’in Lichtenberg mahallesinde yaşandı. Alman polisinin verdiği bilgilere göre, saldırıya uğrayan Türkiye kökenlilere önce Margareten Caddesi’ndeki bir kafenin önünde iki kişi tarafından yabancı düşmanı ifadelerle hakaret edildi. Ardından saldırganlardan biri 56 yaşındaki kadını boynundan tutarak yere itti. Saldırganlardan bir diğeri de yanlarındaki dövüş köpeğine 36 yaşındaki adamı ısırması emrini verdi. Köpek adamı bacağından hafif şekilde ısırdı.

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Adam ve kadın yardım çağrısında bulunurken, saldırganlar köpekle birlikte kayıplara karıştı. Mağdurlar hastanede tedavi edilirken Alman istihbaratı olayla ilgili soruşturma başlattı.


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