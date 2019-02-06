Almanya’da Türk düğün konvoyu otobanı kitledi: Polis zanlıları arıyor

Almanya’da Türk bayraklarıyla donatılmış bir düğün konvoyu cumartesi günü otobanı kitledi. Alman polisi, görgü tanıklarının da yardımıyla zanlıları arıyor.

Fotoğraf: Reuters

Die Welt gazetesinde yer alan habere göre Alman polisi şu açıklamayı yaptı: “Esslingen yakınlarında A8 otobanında konvoy halinde bir düğünü kutladığı düşünülen ve Türk bayraklarıyla donatılmış üç dört araç, otobanın üç şeridinde yan yana, kornalar çalarak ve çok düşük bir hızda ilerleyerek trafiği bloke etti. Araçlar bir noktada kısa süreli de olsa tamamen durarak yolu kapattı.

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Araçlar otobanda hızla şerit değiştirerek trafikte güvenlik riski oluşturdu fakat herhangi bir kaza olmadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Türk bayraklarıyla süslenmiş üç dört binek araç ve bir kamyonet farklı sürücüler tarafından polise şikayet edildi. Herhangi bir ceza alıp almayacakları ise ifadelerin devamına bağlı.”