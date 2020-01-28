Almanya’da STK’lar, Türkiye’deki siyasi tutuklular için Merkel’den ‘tutarlılık’ istedi

Türkiye’deki siyasi tutukluların durumunu gündeme getiren Almanya’daki önde gelen sivil toplum kuruluşları (STK), başta HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, işadamı Osman Kavala ve gazeteci-yazar Ahmet Altan olmak üzere siyasi tutukluların serbest bırakılması için Almanya hükümetinden ‘tutarlı’ bir tavır sergilemesini istedi. Ortak açıklamada ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına rağmen, tahliye edilmeyen Osman Kavala’nın, cezaevinde tutulmasının, ‘gözdağı vermeye’ yönelik olduğu kaydedildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Uluslararası Af Örgütü Almanya, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya, Uluslararası Yazarlar Birliği Pen Almanya, Alman yayınevlerinin çatı kuruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği, Alman Gazeteciler Birliği, Berlin Sanat Akademisi ve Türkiye Almanya Kültür Forumu’nun ortak açıklamasında Gezi Davası kapsamında tutuklu yargılanan işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verilmesinin, Türk yetkililerin AİHM’nin Aralık ayında açıkladığı kararı görmezden geldiğini gösterdiği kaydedildi.

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Sivil toplum kuruluşlarının ortak çağrısında, AİHM kararına rağmen Osman Kavala’nın delil olmadığı halde cezaevinde tutulmasının daha ziyade ‘gözdağı vermeye hizmet ettiği’ belirtildi.

Ortak açıklamada ayrıca Merkel hükümetine de 24 Ocak’taki İstanbul ziyareti öncesi yapılan çağrı tekrarlandı. Alman hükümetinin başta Osman Kavala olmak üzere aralarında gazeteci Ahmet Altan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması için ‘tutarlı bir tutum sergilemesi’ istendi. Hükümetin Türkiye’de hukuk devleti ilkelerinin ve insan haklarının korunması için tüm alanlarda etkin olması talep edildi.