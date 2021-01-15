Almanya’da, sporculara kan dopingi yapan doktora dört yıl 10 ay hapis cezası

Almanya’da, bir doktor, sporculara kan dopingi uyguladığı gerekçesiyle dört yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: MDR Thüringen

AA’nın haberine göre Münih kentindeki mahkeme, Mark Schmidt adlı doktorun 2012-2019 yılları arasında kış sporlarında mücadele edenlere ve bisikletçilere kan dopingi uyguladığının kanıtlandığı görüşüne vardı.

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Mahkeme, Schmidt’e hapis cezasının yanı sıra, üç yıl mesleğini icra etme yasağı getirdi ve 158 bin avro (1 milyon 433 bin lira) da para cezası verdi.

Schmidt’e yardımcı olan Dirk Q. adlı kişiye iki yıl dört ay, hemşire Diana S.’ye de bir yıl dört ay hapis cezası verildi. Diana S.’nin cezası tecil edilirken, yine Schmidt’e yardım ettikleri gerekçesiyle Sven M. ve Ansgar S. de para cezası aldı.

Olay 2019’da ortaya çıkmış, güvenlik birimleri, ‘Aderlass Operasyonu’ kapsamında Almanya’nın Erfurt kentinde ve Avusturya’da düzenlenen Seefeld Dünya Kayak Şampiyonası sırasında baskınlar yapıp, Mark Schmidt ile kendisine yardım edenleri göz altına almıştı.

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Mark Schmidt ve ona yardım edenler mahkemede sporculara kan dopingi yapıldığını itiraf etmişlerdi.