Almanya’da sosyal medyada nefret söylemi ve yalan habere ağır ceza geldi

Almanya’da sosyal medyada nefret söylemi, yalan haber ve yasadışı içeriklerle daha etkin mücadele için hazırlanan yasa yürürlüğe girdi.

DHA’nın haberine göre bugünden itibaren yasa kapsamına giren mesajları kaldırmayan sitelere 50 milyon avroya kadar ceza verilebilecek.

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Yasadışılığı sugötürmez olan içeriği kaldırmak için 24 saat süre tanınacak. ‘Daha karmaşık konular’da ise süre bir haftaya uzatılacak.

Yasadan 2 milyondan fazla kullanıcısı olan tüm sosyal ağlar ve medya siteleri sorumlu olacak.

Yasa Facebook, Twitter ve YouTube’a odaklanarak hazırlandı ancak Reddit, Tumblr ve Rus sosyal medya ağı VK’nın da uygulamadan etkilenmesi bekleniyor.

Vimeo ve Flickr gibi sitelerin de kanundan etkilenme ihtimali var.