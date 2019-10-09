Almanya’da sinagog yakınlarında saldırı: İki kişi öldü

Almanya’da meydana gelen üç farklı saldırıda iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Saksonya-Anhalt eyaletindeki Halle kentindeki saldırılar, bir sinagog yakınında meydana geldi.
Polis, saldırıdan sonra bir kişinin yakalandığını duyurdu. Daha önce şüphelinin kaçtığı açıklanmıştı.
Hayatını kaybeden iki kişiden birinin cesedi sinagogun, diğerininki bir Türk kebapçısının yakınında bulundu.
Polis, halka evlerinden çıkmamaları uyarısı yaptı. Saldırısı sırasında sinagogda Yahudi bayramı Yom Kippur’un seremonileri yapılıyordu.
Saldırıda hafif makinalı tüfek kullanıldı. Ayrıca Yahudi mezarlığına da el bombası atıldı.