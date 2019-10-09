Almanya’da sinagog yakınlarında saldırı: İki kişi öldü

Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut’un eski eşi ve katili Fedai Varan hakim karşısına çıktı. Anne Fadime Bulut’un, 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden Bulut’u öldüren Varan’ın Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasındaki, “Yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma” sözleri salondakileri ağlattı. Baba Ahmet Bulut ise Varan’ın cinayeti işlediği gün kendisini arayıp, “Kızını öldürdüm sülaleni kurutacağım” dediğini anlattı.