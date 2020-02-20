Almanya’da silahlı saldırı: Sekiz ölü

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı ve Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında, iki ayrı kafe silahla tarandı. Olayda sekiz kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Alman medyasında yer alan haberlere göre, yerel saat ile 22.00 sıralarında Hanau kasabasında iki ayrı kafe, otomobille gelen bir grup tarafından silahla tarandı. İlk saldırıyı Hanau merkezindeki kafeye düzenleyen saldırganlar ardından, Kesselstadt semtinde başka bir kafeyi taradı.

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Olayın ardından saldırıların yaşandığı yere, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların ambulans ve helikopterle hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Olayda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edilirken, saldırının bir terör olayı olup olmadığı da araştırılıyor.

Öte yandan, Hanau kasabası Türklerin yoğun şekilde yaşadığı yer olarak biliniyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken sosyal medyadan bir çok Türk, ölenlerin arasında üç Türkün olduğunu ileri sürdü.

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Alman güvenlik güçlerinin, saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı kaydedildi.

