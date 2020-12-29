Almanya’da sekiz huzurevi çalışanına yanlışlıkla olması gerekenin beş katı dozda aşı yapıldı

Aşılama çalışmalarına aşlayan Almanya’da sekiz huzurevi çalışanına yanlışlıkla olması gerekenden beş kat fazla doz uygulandı.

Fotoğraf: Reuters

Vorpommern-Rügen bölgesinde yaşanan olayda, yaşları 38 ile 53 arasında değişen sekiz çalışan, ülkede ilk doz aşıları yapılan öncelikli gruptaydı.

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Fazla doz aşı uygulanan çalışanların hiçbirinde önemli bir yan etki görülmezken, grip benzeri belirtiler gösteren dördü önlem olarak hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer olaydan üzüntü duyduklarını ifade ederek bireysel bir hatadan kaynaklandığını belirtti.

Ayrıca BioNTech/Pfizer aşısının deneme çalışmalarının birinci fazında daha fazla dozların test edildiğini, ciddi bir yan etki görülmediğini hatırlattı.

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BioNTech/Pfizer beş doz aşı içeren flakonlardan (aşının bulunduğu cam şişe) saklanıyor.