Almanya’da saldırgan, ailesinden altı kişiyi öldürdü

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Rot am See kasabasındaki silahlı saldırıda altı kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Saldırının aile içinde gerçekleştiği bildiriliyor.

Saldırının yapıldığı ev. Fotoğraflar: Reuters

Saldırıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Alman polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 26 yaşında bir Alman vatandaşı olduğunu, aynı zamanda nişancı olan kişinin ruhsatlı silahı ile anne ve babası dahil olmak üzere ailesinden üçü kadın, üçü erkek altı kişiyi öldürdüğünü, iki kişiyi de yaraladığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, ölenlerin cesetlerinin binanın önünde ve arkasında bulunduğunu belitti. Polis, 9 milimetre çapındaki silahıyla ailesini katleden saldırganın ismini açıklamazken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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DW Türkçe’nin haberine göre ise Aalen Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili olarak gözaltında olan zanlının, kişisel sebepler yüzünden saldırıyı düzenlendiğinin tahmin edildiğini açıkladı.